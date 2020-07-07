Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Инспекция органов здравоохранения Швеции опубликовала отчет, в котором специалисты надзорного ведомства проанализировали состояние системы здравоохранения в домах престарелых. В результате выяснилось, что на 40 муниципалитетов Швеции приходится 70% скончавшихся от COVID-19 пожилых людей, которые получали помощь в домах престарелых. Об этом 7 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Целью осуществленной ревизии всех медицинских служб, предоставляющих неотложную помощь и уход за стариками, было выяснить, получают ли пожилые люди, живущие в домах престарелых, надлежащую помощь во время продолжающейся пандемии и проводится ли индивидуальная оценка предлагаемого лечения для каждого постояльца.

Представленный отчет, охватывающий все 1 700 домов престарелых в Швеции, показал, что на 40 муниципалитетов приходится 70% летальных случаев заболевания COVID-19.

Журналисты подчеркивают, что в ведомстве не стали перечислять данные муниципалитеты. Вместо этого на веб-сайте Инспекции есть интерактивная карта, на которой можно увидеть их месторасположение.