Ярославль, 7 июля 2020, 15:58 — REGNUM 7 июля в Ярославле скульптуру медведя на улице Первомайской нарядили в русскую рубаху, а на медвежью голову водрузили венок из полевых цветов. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Таким образом в городе отметили праздник Ивана Купалы. Также скульптуру украсили букетом иван-чая.
8 июля ярославцы будут отмечать День семьи, любви и верности. К этому празднику традиционно приурочен фестиваль «Дни лета и любви». Ежегодно этот фестиваль включает несколько праздников светских, народных и православных: Всемирный день поцелуя, ночь на Ивана Купалу, Иванов день, День семьи, любви и верности — Дни памяти муромской княжеской четы Петра и Февронии. Не исключено, что медведя на улице Первомайской ждет какой-то новый яркий образ.
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