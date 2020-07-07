Ярославль, , 15:58 — REGNUM 7 июля в Ярославле скульптуру медведя на улице Первомайской нарядили в русскую рубаху, а на медвежью голову водрузили венок из полевых цветов. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Скульптура медведя в Ярославле НОТ «Золотое кольцо»

Таким образом в городе отметили праздник Ивана Купалы. Также скульптуру украсили букетом иван-чая.

«Ходит много споров о памятнике медведю, который последнее время находится в центре праздничных событий, проходящих в городе и в стране в целом. Кому-то это нравится, кому-то нет. На наш взгляд, памятник символу города идеально вписался в его культурную среду. Он ярко и порой весело рассказывает жителям и гостям города о традициях празднования того или иного дня, через нарядные образы напоминает, чтобы в городе не забывали поздравить родных и близких с государственным, профессиональным, а может и спортивным праздником», — рассказал вице-президент НП «МОТ «Золотое Кольцо», председатель Общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Александр Седухин.

8 июля ярославцы будут отмечать День семьи, любви и верности. К этому празднику традиционно приурочен фестиваль «Дни лета и любви». Ежегодно этот фестиваль включает несколько праздников светских, народных и православных: Всемирный день поцелуя, ночь на Ивана Купалу, Иванов день, День семьи, любви и верности — Дни памяти муромской княжеской четы Петра и Февронии. Не исключено, что медведя на улице Первомайской ждет какой-то новый яркий образ.

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