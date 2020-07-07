Стокгольм, , 16:05 — REGNUM Правительство Швеции намерено увеличить численность вооруженных сил страны, сформировав еще один полк в Эстерсунде, расположенном в центральной части. Предполагается, что полковое подразделение будет создано в период с 2026 по 2030 год. Об этом 7 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Эстерсунд имеет центральное географическое положение, если обратить внимание, прежде всего, на транспортную составляющую и на возможности предоставления Швеции поддержки от других стран в кризисной ситуации», — поделился с журналистами министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По данным журналистов, новый полк будет отвечать за подготовку двух местных оборонительных стрелковых батальонных подразделений. Сообщается, что правительство Швеции также хочет, чтобы вооруженные силы начали планировать создание артиллерийских батальонов в Кристинехамне и Виллингсберге. Предположительный срок формирования — 2021−2025 гг. Данные населенные пункты расположены на линии «Карлстад — Стокгольм» и занимают центральное положение на территории Швеции.