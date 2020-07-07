Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Петербургское управление ФАС возбудило дело о вывозе бытовых отходов по части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Объектом внимания антимонопольщиков стал жилкомсервис Кронштадтского района, сообщили в ведомстве.

На ЖКС пожаловалась компания «ПКФ «Петро-Васт»: коммунальщики без торгов в 2019 году заключили договор с фирмой «Эко Плант» как единственным поставщиком на обращение с отходами.

Однако по закону закупка у единственного поставщика может проводиться, только если проведение иных процедур невозможно. Тем не менее договор на вывоз мусора все же заключили в 2019-м. В начале 2020 года торги снова не провели, и договор был заключен с этой же организацией.

«По информации заявителя, рынок вывоза мусора является конкурентным, а значит в действиях ООО «ЖКС Кронштадтского района» содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции», — отмечают в УФАС. Заседание комиссии состоится 31 июля.