Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв ушёл на больничный. Об этом заявил сам чиновник.

По данным источника портала «Е1», это может быть так или иначе связано с коронавирусом. Министр лишь подтверждает тот факт, что находится на больничном.

«Обсуждать свой диагноз не буду», — заявил Дегтярёв изданию.

До этого на карантин ушел вице-губернатор Сергей Бидонько, у его родственников выявили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий заболел COVID-19.