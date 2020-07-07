Москва, , 15:51 — REGNUM Самым лучшим музеем природы и экологии России и стран СНГ для онлайн-экскурсий назван Дарвиновский музей в Москве. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В рейтинге самых популярные музеев природы оказались Музей природы и экологии в Минске, Музей природы Урала в Екатеринбурге, Музей природы и экологии в Смоленске и Пущинский музей экологии и краеведения в Пущино Московской области.

Также в топ-10 лучших музеев экологии вошли Музей природы Воронежского заповедника, Музей природы Окского заповедника в Рязанской области, Музей экологии и охраны природы в Набережных Челнах, Музей природы Печоро-Илычского заповедника в Коми и Байкальский музей ИНЦ в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим и часто посещаемым национальным музеем в России для онлайн-туров назван Национальный музей Республики Татарии в Казани.

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