Москва, , 15:54 — REGNUM Социальные сети будут меняться, на них будут давить и влиять. Это процесс уже начался, заявила 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году», организованной МИА «Россия сегодня».

«Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей», — сказала Захарова.

По её словам, на протяжении нескольких лет в этой сфере наблюдалась своего рода прелюдия, теперь же она будет испытывать на себе давление или влияние, будет неизбежно меняться.

Главной угрозой в медиасреде, перед которой «зло пропаганды меркнет», Захарова назвала фейки. Для защиты от пропаганды есть инструменты, законы, гражданское общество. Однако в отношении фейков таких механизмов нет.

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