Владимир, , 15:47 — REGNUM Министерство культуры РФ готово обсудить с администрацией Владимирской области восстановление пострадавшего при пожаре драматического театра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра Ольгу Любимову.

«Я думаю, что это вопрос нашей встречи с губернатором. Мы пока еще не проговаривали этот вопрос, так или иначе понятно, что совещание по этому вопросу должно пройти. Мы будем рады подумать вместе, чем мы могли бы быть полезны в данной ситуации региону», — сказала Любимова.

Для обсуждения этого вопроса запланирована рабочая поездка заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой во Владимир.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 июня в здании Владимирского академического театра драмы произошёл пожар. Загорелся первый этаж — предположительно, из-за неосторожности подрядчиков при ремонте. Один из рабочих был госпитализирован. Огонь повредил сцену, зал и фойе театра. Ущерб оценивает экспертиза.

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