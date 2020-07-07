Владимир, 7 июля 2020, 15:47 — REGNUM Министерство культуры РФ готово обсудить с администрацией Владимирской области восстановление пострадавшего при пожаре драматического театра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра Ольгу Любимову.
Для обсуждения этого вопроса запланирована рабочая поездка заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой во Владимир.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 июня в здании Владимирского академического театра драмы произошёл пожар. Загорелся первый этаж — предположительно, из-за неосторожности подрядчиков при ремонте. Один из рабочих был госпитализирован. Огонь повредил сцену, зал и фойе театра. Ущерб оценивает экспертиза.
Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский губернатор пообещал наказать виновников пожара в драмтеатре