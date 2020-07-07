Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Задержанный в Санкт-Петербурге пособник международных террористов успел перевести более 200 тысяч рублей, чтобы профинансировать их запрещенную деятельность. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Петербурге был задержан 31-летний местный житель, который до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок. Мужчина перевел 206,6 тысяч рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства и связанного с террористами, находящимися в Сирии.

«В результате проведенного обыска по месту проживания задержанного обнаружена литература экстремистского характера, а также порядка 1,5 млн рублей, предназначенных для финансирования запрещенной деятельности», — отметили в ведомстве.

В отношении него ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

«Подозреваемый заключен под стражу», — отметили в ведомстве.

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