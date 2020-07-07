Париж, , 15:44 — REGNUM Новый министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти выступил перед судьями, обеспокоенными его назначением в канцелярию, передает BFM TV.

«Я не веду войну против кого-либо, я хочу, чтобы вы сохранили лучшее и изменили худшее», — заявил Эрик Дюпон-Моретти.

Издание отмечает, что речь Эрика Дюпон-Моретти, направлена на то, чтобы успокоить озабоченность, выраженную судьями с момента его назначения.

Эрик Дюпон-Моретти также настаивал на своих знаниях в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный на должность главы МВД Франции Жеральд Дарманин отправился с визитом в департамент Ивелин.

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