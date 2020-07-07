Владикавказ, , 15:36 — REGNUM В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантами являются главный бухгалтер одного из медучреждений республики и несколько руководителей коммерческих организаций.

Как установлено в ходе следствия, преступная группа похитила из госбюджета свыше 13,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Факт хищения был выявлен в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД и ФСБ.

Установлено, что главный бухгалтер, находясь в сговоре с предпринимателями, перечисляла на их счета денежные средства якобы за поставку в больницу медикаментов, расходных материалов, мягкого инвентаря и других товаров. Для подтверждения сделок предоставлялись поддельные платежные поручения.

Обналиченные денежные средства участники преступной схемы делили между собой. В настоящее время все они изобличены, на их имущество наложен арест. Степень вины каждого установит суд. Наказание за их деяние может составить до 10 лет лишения свободы.