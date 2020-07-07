Курган, , 15:35 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина связывает значительный рост числа заражённых новым коронавирусом в регионе с потерей бдительности населения. Об этом она заявила на брифинге 7 июля.

Она также отметила, что снижение ограничительных мероприятий в Зауралье совпало с притоком граждан из других регионов, которые приезжают в гости на лето.

В Курганской области, по словам Ларисы Кокориной, готовы к негативному развитию событий. На 7 июля свободно 45% коечного фонда, который определен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, рост заражений в Зауралье наблюдается с 4 июля. За минувшие сутки в Курганской области выявлен 61 положительный тест на SARS-CoV-2.