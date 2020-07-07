Бишкек, , 15:34 — REGNUM В последнее время жители Киргизии все чаще жалуются на то, что аптеки необоснованно завышают цены на некоторые лекарства в несколько раз. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам главы правительства, по таким жалобам провели проверку, которая подтвердила факты попытки нажиться на тяжелой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

«Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями готовится привлечь к ответственности три фармакологические компании. Из-за необоснованного повышения цен на лекарства в аптеках правительство планирует ввести государственное регулирование цен на лекарства, если ситуация с расценками не нормализуется в ближайшее время», — подчеркнул он.