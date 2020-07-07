Москва, , 15:45 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошёл без сбоев, сообщает 7 июля пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что экзамен по русскому языку стал наиболее массовым, он прошёл в штатном режиме, сбоев и нарушений не было. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что ЕГЭ проходит на высоком организационном уровне, хотя его даты не раз переносили из-за эпидемии коронавируса.

Во всех регионах соблюдены меры эпидемиологической безопасности, жалоб по этому поводу нет, отметил он.

В текущем году зарегистрировано более 671 тыс. участников ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходил 6 и 7 июля. Результаты участникам передадут не позднее 20 и 23 июля соответственно.