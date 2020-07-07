Красноярск, , 15:32 — REGNUM Отслеживать пути миграции северных оленей будут с помощью спутниковых ошейников, сообщили ИА REGNUM 7 июля в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Диких северных оленей спутниковыми ошейниками пометили специалисты краевого минэкологии. Цель — усилить контроль за сохранением популяции этого вида животных.

В ошейники встроены приемники спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Специалисты смогут непрерывно отслеживать перемещение этих животных, а также определять основные места их концентрации и зимовки.

В министерстве заверили, что устройство не наносит вреда животным, крепится легко и безболезненно.

«Численность и места размещения таймырской популяции дикого северного оленя не оценивали с 2014 года. Тогда полученные данные показали снижение поголовья до 417 тысяч особей, что на 26% ниже численности 2009 года», — говорится в сообщении министерства.

Ошейники надели уже на десять оленей, обитающих в Эвенкийском и Туруханском районах, и на 15 оленей, обитающих на территории Таймыра.

На следующем этапе численность животных определят с помощью авиации. Территории основных мест обитания оленей обследуют на оборудованном самолёте в 2021 году. Специалисты оценят численность и состояние стад.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Ростовской области специалисты выпустили на волю десятки оленей и ланей.

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