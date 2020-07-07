Бишкек, , 15:31 — REGNUM Пять дополнительных дневных стационаров на 250 мест планируют открыть в Бишкеке. Об этом 7 июля заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов на совещании с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Собеседники обсудили проблему нехватки автомобилей скорой помощи. Глава государства отметил необходимость обеспечения равного доступа к медицинской помощи.

Жэнбеков подчеркнул необходимость подготовки больниц к осенне-зимнему сезону. Кроме того, глава государства обратил внимание на несоблюдение санитарных требований в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в Киргизии выявили 8141 случай заражения коронавирусом, в том числе 3556 — в Бишкеке. Выздоровели 2916 человек, скончались 99 пациентов.

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