Минск, , 15:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 199 и превысило 64 тысячи. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 64 003 человека с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались семь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало теперь составлять 436.

При этом указывается, что на сегодняшний день в Белоруссии вылечились от COVID-19 51 902 человека и что с начала пандемии было проведено 1 078 267 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Латвии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на семь и стало составлять 1134.