Самара, , 15:30 — REGNUM Почетный знак губернатора «За заслуги в развитии добровольчества» предложил законодательно закрепить глава Самарской области Дмитрий Азаров на 55-м пленарном заседании Самарской губернской думы, 7 июля передает пресс-служба областного правительства.

По словам главы области, очень важно отмечать самоотверженный и безвозмездный труд добровольцев. Волонтеры помогают людям, и смогли их успокоить во время пандемии коронавируса. Поэтому трудно переоценить их вклад в борьбу с этой инфекцией. Во многом благодаря их работе, сложный период был пройдет более мягко и без значительных потерь. Поэтому награда не является надуманной. А данная инициатива принадлежит общественным организациям.

Азаров подчеркнул, что на людях, которые приходят на помощь ближним, в случае необходимости, сегодня держится наше общество.

Отмечается, что поддержка добровольцев является одной из составляющих федерального проекта «Социальная активность», который реализовывается в рамках национального проекта «Образование».

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