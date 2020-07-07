Владикавказ, , 15:21 — REGNUM В Северной Осетии последний случай смерти пациента от COVID-19 зарегистрирован 26 июня. В течение последних десяти дней фактов смерти больных не было, сообщили в оперативном штабе 7 июля.

Общее число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, составило за все время 67. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 4175. За минувшие сутки больных стало больше на 20 человек.

В госпиталях находятся 170 человек, в том числе девять детей. Диагноз COVID-19 подтвержден у 10 из них. В реанимации находятся 15 человек, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.⠀Под контролем медиков на дому проходят лечение 514 человек. Выздоровел за все время 3601 пациент (+17 за минувшие сутки).