Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Двух болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит», которых задержали в ночь на понедельник в центре Петербурга, где они отмечали новое чемпионство сине-бело-голубых, оштрафовали на 500 рублей за нецензурную брань. Об этом 7 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 5 июля футболисты петербургского клуба «Зенит» обыграли в гостях «Краснодар» в матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стали чемпионами России.

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Эту новость петербургские болельщики встретили с радостью и в центре города устроили небольшое шествие с зажженными файерами и транспарантами. Однако, поскольку данное поведение нарушало общественный порядок, несколько особо ярых фанатов были задержаны сотрудниками полиции.

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Позже Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Андрея Смирнова и Александра Антипова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Суд установил, что оба мужчины, находясь поздним вечером 5 июля у дома 36 по улице Рубинштейна, пели песни и публично выражались грубой нецензурной бранью.

«Смирнову и Антипову вменялись свист и поджог файеров и петард, но эти действия в суде не подтвердились, — отметили в пресс-службе. — Суд назначил каждому штраф в 500 рублей».