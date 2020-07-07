Калуга, , 18:02 — REGNUM В Калужской области более 700 семей, имеющих детей с особенностями в развитии, станут участниками программы по внедрению новых технологий и форм работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 7 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Ежегодно в реабилитационных центрах и отделениях обслуживается порядка двух тысяч детей-инвалидов Admoblkaluga.ru

По информации ведомства, Калужская область стала одним из 13 пилотных регионов России, вошедших в программу фонда «Ценю жизнь», направленную на создание условий для снижения численности детей-инвалидов, находящихся на стационарном обслуживании. В регионе используются разнообразные формы помощи ребёнку-инвалиду. Ежегодно в реабилитационных центрах и отделениях обслуживается порядка двух тысяч детей-инвалидов. В рамках альтернативных услуг будет создано семь групп кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе планируется внедрить программы выходного дня. Также будет организовано сопровождаемое проживание и дневная занятость лиц с ментальной инвалидностью не только в Калуге, но и в районах.

В настоящее время в регионе имеется сеть учреждений, оказывающих услуги по социальной, в том числе медицинской, реабилитации особенных детей: два реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (калужский реабилитационный центр «Доброта» и обнинский реабилитационный центр «Доверие»), шесть отделений и детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

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