Москва, , 15:15 — REGNUM Только 8% граждан России внимательно следят за ходом избирательной кампании по выборам президента Белоруссии. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: В Белоруссии стартовала регистрация кандидатов в президенты

Не следят за новостями, связанными с предвыборной гонкой в Белоруссии 78% жителей РФ. Что-то об этом слышали 14% опрошенных.

Важно, кто станет президентом Белоруссии, чаще мужчинам, чем женщинам — 10% и 5%. Также наиболее интересуются предвыборной кампанией граждане РФ с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (12%).

Опрос проведен 26—29 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 361 населенном пункте во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные шестые выборы президента Белоруссии запланированные на 9 августа 2020 год.

Читайте также: Помпео призвал к свободным и честным выборам в Белоруссии