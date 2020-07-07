Томск, , 15:14 — REGNUM Возобновлено авиасообщение Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень. Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в администрации Томской области, регулярные рейсы Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень из аэропорта «Томск» будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

Стоимость билета из Томска в Иркутск в одну сторону составит от 4850 рублей, из Томска в Тюмень — от 4650 рублей. Рейс вошёл в перечень субсидируемых маршрутов. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Первый рейс состоялся 5 июля. Из Томска в Тюмень вылетели 47 человек, в Иркутск — 64. Рейсы выполняются на самолетах «Сухой Суперджет ‑ 100» вместимостью до 100 пассажиров. Всем пассажирам предоставляют маски и перчатки. Каждый самолёт проходит спецобработку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии из международного аэропорта «Казань» увеличится частота полетов в Ростов-на-Дону.

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