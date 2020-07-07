Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд прекратил дело об административном правонарушении мужчины, который во время самоизоляции играл со своим сыном на детской площадке во дворе дома. Выписанные ему ранее 15 тысяч рублей штрафа оплачивать не придется. Об этом 7 июля сообщил адвокат Александр Передрук.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 38-летний петербуржец Алексей Полищук был оштрафован 7 апреля 2020 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга на 15 тысяч рублей по ст. 6.3 КоАП РФ за то, что вышел на спортивную площадку около своего дома, чтобы потренироваться со своим несовершеннолетним сыном.

Он стал первым горожанином, который был оштрафован за нарушение запрета посещать детские площадки во время пандемии.

Суд первой инстанции признал штраф законным, мужчина с этим решением не согласился и обратился с апелляцией в суд высшей инстанции. 17 июня Санкт-Петербургский городской суд признал постановление суда первой инстанции незаконным и отменил его, направив дело на новое рассмотрение.

В итоге Ленинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело об административном правонарушении по коронавирусной статье из-за отсутствия события правонарушения.

«В отделе полиции в протоколе об административном правонарушении Алексею не разъяснили права и не вручили копию протокола — это подтверждается отсутствием подписи Полищука. А также отсутствовали другие доказательств виновности мужчины: не указан адрес детской площадки, из сделанных фотографий сотрудниками полиции невозможно установить место нахождения, не указан конкретный пункт постановления правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым запрещено находиться на детской площадке», — пояснил адвокат Передрук.

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