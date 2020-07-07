Рига, , 15:12 — REGNUM Общее число выявленных на территории Латвии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на семь и стало составлять 1 134. Об этом 7 июля сообщает сайт центра профилактики и контроля заболеваний страны.

«За сутки проведены 1763 теста на COVID-19, семь из них дали положительный результат», — говорится в сообщении и уточняется, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране теперь составляет 1 134.

Также в нем указывается, что общее число проведенных в Латвии анализов на SARS-CoV-2 на данный момент составляет 160 281.

При этом известно, что за все время пандемии в стране от COVID-19 скончались 30 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в США было выявлено около 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.