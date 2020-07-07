Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбургской области двух мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозревают в крупном мошенничестве. По данным полиции, заключенные пообещали доверчивым родителям благотворительную помощь на лечение детей, но вместо этого, выманили у семей крупные суммы денег, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, в июне жертвой обмана стал отец трехлетней девочки, страдающей онкозаболеванием. Он разместил объявление с целью привлечь средства на лечение ребенка. Двое неизвестных предложили благотворительную помощь в размере 18 млн рублей. Собеседник попросил перевести 1 млн рублей, чтобы минимизировать затраты, а остальные 17 млн обещал перевести на счет медучреждения.

В надежде на помощь мужчина перевел 500 тыс. рублей, а когда незнакомец попросил перечислить еще сумму якобы для оплаты комиссии, то отец больной девочки понял, что стал жертвой мошенничества.

По аналогичной схеме было похищено 500 тысяч рублей у жителей Северной Осетии, которые воспитывают тяжелобольного ребенка.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Счета, на которые переводились денежные средства родителей, удалось оперативно заблокировать. В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали полицейские Москвы, Оренбуржья, Северной Осетии. На территории Оренбургской области у знакомых подозреваемых, на счета которых переводились деньги, провели обыски.

Стоит отметить, минздрав Оренбуржья предупреждает население о новом виде мошенничества. Оренбуржцам начали поступать звонки с сообщением о выявленном у них онкозаболевании и предлагают для лечения несуществующего заболевания перевести денежные средства.

«Лечение онкологических заболеваний у граждан РФ проводится в рамках ОМС и не требует оплаты! По телефону пациенту диагноз заболевания никогда не сообщается — это врачебная тайна! Данные сведения предоставляются только лично пациенту при очном общении. Будьте, пожалуйста, бдительны и не поддавайтесь на просьбы перечислить деньги для лечения любых заболеваний!», — обратилось ведомство к жителям.