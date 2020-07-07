Ставрополь, , 15:09 — REGNUM На Ставрополье задержан житель Кисловодска, которого подозревают в организации покушения на убийство и похищения человека из корыстных побуждений. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сам он помещен под арест, сообщили 7 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как считает следствие, злоумышленник решил «вытрясти» деньги с сына своего умершего знакомого. В этих целях он нанял похитителей молодого человека, пообещав им солидное денежное вознаграждение. Однако те обратились в полицию.

«Инсценировав похищение, вымогательство и убийство мужчины, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

Следствию предстоит установить все детали преступления, а подозреваемый пока побудет в СИЗО.