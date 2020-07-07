Бишкек, , 15:04 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 8141, сообщили 7 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки обнаружили 450 новых случаев заражения — прирост составил 5,9%. Выздоровели 2916 человек, скончались — 99 пациентов. Наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 3556, Чуйской области — 1613 и Ошской области — 1433.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент Киргизии Соорнобай Жээнбеков призвал ограничить транспортное сообщение между регионами и запретить массовые праздники. Ужесточение карантинных ограничений связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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