Лондон, , 15:10 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп обратился в Высокий суд Лондона с иском против британской газеты The Sun. Поводом стали публикации о бывшей жене Деппа Эмбер Хёрд, якобы пострадавшей от его рукоприкладства, сообщает 7 июля агентство Reuters.

В 2018 году, как уточнил в преддверии слушаний судья Эндрю Никол, ответчики «обвинили заявителя в совершении многочисленных актов физического насилия против Хёрд». Ответчиками выступают издатель газеты News Group Newspapers и исполнительный редактор издания Дэн Вуттон.

Отмечается, что на слушания бывшие супруги пришли раздельно, чтобы избежать возможного скандала между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, брак Деппа и Хёрд, продлившийся немногим более года, был расторгнут в 2017 году. Актриса заявила, что супруг применял к ней насилие, в частности бросил в неё телефоном и ударил по лицу. Сам Депп категорически отвергает это обвинение, тяжба между ними длится несколько лет.

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