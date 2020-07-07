Москва, , 15:01 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon, которая состоится 8 июля. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что российский премьер-министр выступит в самом начале и «определит основные подходы в кибербезопасности». Эту информации подтвердили в правительстве РФ.

«Да, премьер-министр выступит», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сбербанка, Cyber Polygon — совместный проект Группы Сбербанк и Всемирного экономического форума. Планируется, что в трансляции Cyber Polygon выступят первые лица ВЭФ, Интерпола, ICANN, IBM и других глобальных организаций. Спикеры расскажут, как изменился нынешний мир с точки зрения кибербезопасности, почему каждый человек играет большую роль в защите всего мирового сообщества и что надо сделать, чтобы защитить себя и свою компанию.

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