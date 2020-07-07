Берлин, , 15:00 — REGNUM В сети появилось официальное изображение мультимедийной системы MBUX для нового поколения роскошного седана Mercedes S-class. Изображение распространила пресс-служба компании.

Нынешнее поколение S-Class будет иметь минимальное количество механических кнопок — все они будут «спрятаны» в новую мультимедийку MBUX. Несмотря на то, что размер диагонали дисплея пока неизвестен, можно с точно сказать, что его размеры будут приближены к планшетам, которые Tesla имеет в Model S и X.

Кроме того, мультимедийная система имеет органы управления климат-контролем. Официальная премьера системы состоится 8 июля 2020 года.

Ранее руководство компании Mercedes-Benz в рамках стратегии по перераспределению производственных мощностей и сокращению расходов немецкого бренда приняло решение закрыть завод по сборке компактного автомобиля Smart.

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