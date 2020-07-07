Кемерово, , 14:57 — REGNUM В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, завтра 8 июля в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, град, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендовали кузбассовцам при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице, — попросили в ведомстве. — Помните, что в грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредстве, крайне опасны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 7 июля, в Кузбассе ожидаются ливни, грозы, град.

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