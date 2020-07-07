Вашингтон, , 14:58 — REGNUM За последние 24 часа в США было выявлено около 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие сутки в стране было выявлено 44 953 новых случая SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 2 938 624.

Помимо того, сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 325 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало превышать 130 тысяч.

Также указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились свыше 924 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 397 и превысило 29,6 тыс.