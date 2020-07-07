Москва, , 14:53 — REGNUM Пандемия коронавируса, введенный в результате карантин и последовавший затем экономический кризис не могли не сказаться на доходах российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя данные опроса о снижении доходов населения.

«Кто-то за время самоизоляции вообще потерял работу из-за того, что компания обанкротилась или сократила численность персонала, кому-то понизили зарплату, кого-то перевели на неполную рабочую неделю, а значительная часть наших сограждан и вовсе была отправлена в отпуска без содержания.

И хотя со стороны правительства было строгое указание платить заработную плату тем, кого отправили в вынужденные отпуска, многие компании просто не имели для этого физической возможности. Приказывай, не приказывай, но если денег на выплату зарплаты нет, то и платить нечего.

Да, правительством была оказана помощь малым и средним предприятиям в виде льготных кредитов на выплату заработной платы. Но, во-первых, эта помощь дошла далеко не до всех (из-за огромного количества административных барьеров, затянутости бюрократических процедур, несовершенства законодательства).

Во-вторых, помощь оказывалась в расчете на выплату временно неработающим сотрудникам суммы в размере МРОТ (12 тыс. 130 рублей). То есть заведомо ниже тех 15 тыс. рублей, относительно которых сейчас эксперты подсчитали число потерявших в доходах.

Еще хуже обстояли дела у самозанятых, которые не оформлялись официально, а продолжали работать в «теневом» секторе — они даже теоретически ни на какие выплаты со стороны государства рассчитывать не могли.

При этом, доля граждан с доходом от 15 до 25 тыс. рублей в месяц увеличилась с 25,6% в феврале до 28,2% в июне не от того, что эта категория пополнилась теми, кто раньше зарабатывал меньше, а, наоборот, за счет тех, кто получал доход выше 25 тыс. рублей, а сейчас стал зарабатывать ниже этой планки. То есть переток в эту группу шел «сверху», а не «снизу».

Ситуация на рынке труда еще не дошла до своей критической точки. Не все компании, разорившиеся в апреле и мае, успели пройти процедуру банкротства и ликвидации.

Многие граждане перебиваются случайными или разовыми заработками. В ближайшее время количество безработных, вероятнее всего, еще несколько увеличится.

Это произойдет за счет тех, чьи компании не сумели пережить кризис и обанкротятся в июне-июле, и за счет тех, кого сократят, так как падение выручки у самих компаний-работодателей вынуждает их идти на всевозможную оптимизацию рабочих процессов с целью снижения издержек. В том числе и на сокращение численности персонала, снижение зарплат и так далее.

Постепенное восстановление рынка труда и, возможно, реальных располагаемых доходов жителей России, начнется, скорее всего, только в 2021 году, да и то при условии достаточно благоприятного сценария развития событий.

Если же случится вторая волна коронавируса, то это обстоятельство может существенно усугубить и без того непростую ситуацию с доходами населения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, доля жителей России, чей доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц, выросла в июне почти до 45%.

Читайте также: Доход почти 45% жителей России не превышает 15 тыс. рублей?

Читайте развитие сюжета: Низкие доходы населения назвали угрозой национальной безопасности России