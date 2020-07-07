Лондон, 7 июля 2020, 14:53 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британского народу по случаю 15-й годовщины терактов в Лондоне, унесших жизни более 50 человек. Видеообращение опубликовано 7 июля на официальной странице Джонсона в Twitter.
По словам премьер-министра Великобритании, британские власти не изменили своей решительной позиции за прошедшие 15 лет назад.
Он также поблагодарил тех, кто смог организовать виртуальные поминальные мероприятия: это оказалось необходимым на фоне продолжающейся в стране пандемии коронавирусной инфекции. Как и тогда, заявил Джонсон, жители Лондона проявляют свою готовность к взаимопомощи.
Напомним, теракты в Лондонском метро прогремели 7 июля 2005 года. Целью террористов, в число которых, по официальной версии, входили исламисты, стали четыре поезда в метро Лондона. Жертвами теракта стали 52 человека, еще около 700 получили ранения разной степени тяжести.