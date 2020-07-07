Лондон, , 14:53 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британского народу по случаю 15-й годовщины терактов в Лондоне, унесших жизни более 50 человек. Видеообращение опубликовано 7 июля на официальной странице Джонсона в Twitter.

«Их тех, кто был в Лондоне 7 июля 2005 года, никто и никогда не забудет пережитое в тот день», — подчеркнул бывший мэр Лондона.

«Вспоминая погибших, мы даем обещание оказать поддержку выжившим», — добавил он.

По словам премьер-министра Великобритании, британские власти не изменили своей решительной позиции за прошедшие 15 лет назад.

«Мы не боимся», — указал Джонсон.

Он также поблагодарил тех, кто смог организовать виртуальные поминальные мероприятия: это оказалось необходимым на фоне продолжающейся в стране пандемии коронавирусной инфекции. Как и тогда, заявил Джонсон, жители Лондона проявляют свою готовность к взаимопомощи.

Напомним, теракты в Лондонском метро прогремели 7 июля 2005 года. Целью террористов, в число которых, по официальной версии, входили исламисты, стали четыре поезда в метро Лондона. Жертвами теракта стали 52 человека, еще около 700 получили ранения разной степени тяжести.