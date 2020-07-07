Москва, , 14:52 — REGNUM В отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Дмитрия Брижинского в России возбуждено уголовное дело. Об этом 7 июля ИА REGNUM сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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Брижинского и иных военнослужащих следственные органы обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением в Донбассе, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ.

По версии следствия, 3 июля 2020 года Дмитрий Брижинский, а также другие военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли из минометов калибра 120 мм объекты гражданской инфраструктуры в посёлке Голубовское города Кировска Луганской Народной Республики. В результате ранение получила 53-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома.

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«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соучастников Брижинского», — добавила Петренко.

Напомним, в конце июня СКР сообщил об установлении должностного лица из числа украинских силовиков, причастного к жестокому обращению с населением Донбасса. Речь шла о полковнике Брижинском.

По данным следствия, 19 июня военнослужащие 93-й бригады ВСУ под командованием Брижинского обстреляли жилые дома в селе Берёзовском города Кировска ЛНР, 21 июня — дома в посёлке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, 22 июня — посёлок Александровка.