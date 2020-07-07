Каякентский район, Дагестан, , 14:51 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор в отношении главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, в результате чего был нанесен материальный ущерб казне Дагестана на сумму более 36 млн рублей, сообщили 7 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что в 2017 году Гаджиев незаконно передал в собственность села Усемикент Каякентского района 25 тысяч кв. м земли. При этом обвиняемый достоверно знал, что этот земельный участок является республиканской собственностью.

За нанесенный ущерб суд приговорил экс-главу района к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, ему в течение двух лет запрещено занимать должности в органах власти.

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