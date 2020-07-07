Пенза, , 15:01 — REGNUM В Пензенском перинатальном центре ГБУЗ ПОКБ имени Н. Н. Бурденко за июнь текущего года родились 290 малышей, среди которых 158 мальчиков и 132 девочки. Такую статистику приводит роддом на своей странице в Instagram.

Среди родившихся в июне 2020 года — одна тройня мальчиков и 14 двоен. Семей, в которых появился первый ребенок — 119, второй — 109, третий — 44. В одной семье появился восьмой малыш.

Представители перинатального центра пожелали всем новорожденным здоровья, а мамам прийти в роддом еще не раз.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2020 года первые малыши родились после процедуры экстракорпорального оплодотворения, проведенной в пензенском перинатальном центре в рамках нацпроекта «Демография».

Читайте также: В пензенском перинатальном центре после ЭКО родилась первая двойня