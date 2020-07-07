Киншаса, , 14:50 — REGNUM Медицинские работники, борющиеся с пандемией коронавируса в столице Демократической Республики Конго, Киншасе, объявили забастовку из-за задержки заработной платы. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам репортеров, последний раз врачи в Киншасе получали свою зарплату более трех месяцев назад. Один из лидеров забастовки заявил, что им было отказано в праве подписывать контракты, несмотря на риски, связанные с коронавирусом, добавив, что в случае заражения вирусом врачей или медсестер просто увольняют.

Большинство из 7500 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в ДР Конго приходятся на столицу страны.

Напомним, что в мае премьер-министр ДР Конго заявил, что на борьбу с коронавирусом в стране выделяется 10 миллионов долларов США, однако позднее ответственный за финансирование мер по реагированию на пандемию заявил, что он получил только 1,5 миллиона долларов США.