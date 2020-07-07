Москва, , 14:43 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») обратил внимание директора ООО «Эппл Рус» Татьяны Ахматовой на проблемы российских разработчиков с оплатой в Apple, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

«Проблемы с оплатой у российских разработчиков начались еще в конце прошлого года, но решения нет до сих пор! Неужели самая высокотехнологичная компания мира не может наладить прием платежей с банковских карт? Или это умышленная попытка ограничить российских разработчиков, создать им сложности для входа на рынок мобильных приложений? Не верю, что это действительно так, но, тем не менее, направляю депутатский запрос в российское представительство Apple — в отличие от Facebook, оно существует и вроде даже идет на контакт», — сообщил Горелкин.

У российских разработчиков проблемы с AppStore, отметил парламентарий.