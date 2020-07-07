Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюмени 7 июля в 22:00 по местному времени (20:00 мск) отключат воду в 11 жилых домах и нескольких административных зданиях. «Росводоканал Тюмень» завершил строительно-монтажные работы по реконструкции водовода по улице 50 лет Октября и его подключение потребует ограничения водоснабжения, сообщает пресс-служба предприятия.

Водоснабжение будет отключено в многоквартирных жилых домах по адресам ул. 50 лет Октября 63, 76, 78, 80, 82, 84; ул. Пермякова 2, 7, 20; ул. Рижская 84; ул. Энергетиков, 53, а также в близлежащих административных зданиях. Тюменцев просят сделать запасы воды на 18 часов.

Отмечается, что в ходе реконструкции водовода на улице 50 лет Октября заменено 2 600 метров труб. Это значительно улучшит качество водоснабжения района Тюмени, сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень».