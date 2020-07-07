Бердск, Новосибирская область, , 14:42 — REGNUM На базе городской больницы Бердска на следующей неделе откроется инфекционный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Сейчас для пациентов с коронавирусом в отделении пульмонологии предусмотрены десять коек, и ещё 30 коек — для пациентов с внебольничной пневмонией. Отмечается, что с учётом сохраняющейся эпидемиологической обстановки для приёма инфекционных пациентов решено перепрофилировать все четыре этажа терапевтического корпуса.

«Сегодня в инфекционном отделении Бердской больницы находятся всего пять пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, — сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова. — У всех состояние лёгкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек — превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на 100%, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала».

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Администрация больницы должна будет разработать схему разделения потоков пациентов с разными статусами на разных этажах, оборудовать палату интенсивной терапии, завершить косметический ремонт в одном из отделений и обеспечить необходимый запас медикаментов.