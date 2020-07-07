Москва, , 14:42 — REGNUM Минкомсвязь РФ хочет использовать опыт Москвы в отслеживании за зараженными коронавирусом. В целом это меры оправданы в той мере, но при этом нужно соблюдать права граждан, заявил корреспонденту доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, комментирую предложение министерства.

«У больных COVID-19 после заражения «добровольно-принудительно» собирают достаточно данных для мониторинга пациентов: данные по течению болезни, социальные контакты, номер телефона проверяют на соответствие владельца, перезванивают по нему для подтверждения регулярности использования именно этого номера для контактов, просят присылать селфи по требованию.

Однако за время самоизоляции не раз выявлялись случаи, когда больные COVID-19 нарушали режим и перемещались по городу без телефона, а в случае передвижения на машине использовали такси и скрытие лица от уличных камер. Или вариант с использованием переадресации с номера телефона на другой.

Не уверен, что данные об указанных телефонах, предоставленных пациентами в больницах или поликлиниках, и попавших в базы Минздрава, достоверные однозначно, ведь людям свойственно скрывать персональные данные в лечебных заведениях.

Даже данные о номерах телефонов, взятые с других государственных органов и имеющих привязку к госуслугам или социальным сетям дадут исчерпывающую информацию о местонахождении и контактах отслеживаемых лиц 24 часа в сутки.

Меры отслеживания контактов пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 с применением геолокации оправданы в той мере, в которой они позволяют бороться с распространением вируса.

Московский опыт показал, что нарушение прав граждан тоже присутствовало. И, безусловно, при внедрении общероссийской системы мониторинга нужно учитывать этот опыт и соблюдать баланс между общественными и частными интересами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный регламент отслеживания контактов пациентов с SARS-CoV-2 с применением геолокации и сведений мобильных операторов связи создали специалисты Минкомсвязи РФ.

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