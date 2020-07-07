Бухарест, , 14:42 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 397 и превысило 29,6 тыс. Об этом 7 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 29 620 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период в Румынии от COVID-19 скончался 31 пациент и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 1 799.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились свыше 21,9 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 194 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.