Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», сообщили 7 июля в пресс-службе президента республики.

Документ предусматривает ряд нововведений в системе здравоохранения Казахстана. В частности, определяется новый порядок согласия при посмертной трансплантации внутренних органов.

Кроме того, документ усиливает профилактические мероприятия. Так, табачную продукцию в Казахстане запретили продавать лицам, младше 21 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Сенат Казахстана внес поправки в Кодекс о здоровье населения и отправил его на доработку в нижнюю палату парламента. Позднее документ одобрили обе палаты парламента.

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