Москва, , 14:33 — REGNUM Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом 7 июля заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Москве был задержан советник гендиректора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов, который ранее был корреспондентом газет «Коммерсант» и «Ведомости».

Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО. Материалы по его делу маркированы грифом «секретно».

Читайте также: Дело советника главы Роскосмоса засекречено — СМИ

Читайте развитие сюжета: ФСБ просит суд арестовать советника главы Роскосмоса