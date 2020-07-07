Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области чаще всего заражаются коронавирусом в семьях и от родственников. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

В регионе растёт число бессимптомных носителей SARS-CoV-2, отметил чиновник. Вирус же чаще всего передаётся внутри семьи и через ближайших родственников.

«Время летнее — время гулять и отдыхать, но риски надо сводить к минимуму», — добавил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале протестировали на коронавирус более 548 тысяч человек