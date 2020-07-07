Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбургской области на 7 июля в стационарах лечение от COVID-19 получают 706 пациентов. Из них 50 человек находятся в тяжелом состоянии, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает минздрав региона.

Состояние 422 пациентов — средней тяжести, еще 234 человек — удовлетворительное. За сутки, на 7 июля, из COVID-центров выписано 102 пациента.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 4 339 носителей SARS-CoV-2. От болезни оправились 3 204 человека, скончались 23 пациента.

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