Оренбург, , 14:20 — REGNUM В Оренбургской области в COVID-центре за сутки, по состоянию на 7 июля, скончался один пациент, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

По данным минздрава региона, умер мужчина 1961 года рождения. Пациент являлся жителем Переволоцкого района.

С начала пандемии в Оренбуржье от коронавирусной инфекции умерло 23 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье подтвердили ещё 86 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье в COVID-центрах лечатся 706 пациентов