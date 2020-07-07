Москва, , 14:18 — REGNUM Столица России — Москва — вошла десятку лучших развивающихся городов мира в рейтинге Cities in Motion по нескольким категориям. Рейтинг составила бизнес-школа Университета Наварры (IESE), передают РИА Новости.

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Москва стала одним из лучших городов мира по категориям «человеческий капитал», где сравнивалось число государственных и частных школ, университетов, количество музеев, галерей и театров.

В категории «городское планирование» Москва за год поднялась с 22-го на 6-е место. Оценивалось число пунктов велопроката и показатели застройки. В топ-10 в этой категории вошли Лондон, Нью-Йорк и Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни.

Подробности: Москва стала одним из десяти лучших городов мира

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